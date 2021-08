Angelika Munteanu über das Verkehrsdrama im Saale-Holzland.

Es ist noch zu schaffen, in 21 Minuten von Hainspitz nach Gera zu kommen, trotz Sperrungen und Baustellen. Aber nur, wenn die Straßen abends frei sind vom Fern- und Ferienverkehr. Das Transitland Saale-Holzland hat mit seinen Verkehrswegen seine Vorzüge: Zwei Autobahnen mit Anbindung an die weite Welt und Bahnstationen mit Zustieg zur Mitte-Deutschland-Verbindung. Was aber, wenn auf allen wichtigen Wegen durch den Kreis der Verkehr durch Baustellungen und Sperrungen gestoppt wird?

„Lost in Transit“ fällt einem da nur ein: Verloren im Transitland. So geht es in diesen Tagen so manchem Kraftfahrer, der versucht voranzukommen und auf Umleitungen und Schleichwegen irrt und Kreise dreht. Absprachen zwischen den Bauherren der überörtlichen Straßen gebe es, versichert die Autobahn GmbH. Um gleich dazuzusagen, dass Sommerzeit und Ferienzeit für alle die rechte Bauzeit ist. Und mit Bauverzögerungen sei auch zu kämpfen wegen des Regens in den vergangenen Tagen.

In der Theorie dürfte es klappen, dass die B7 zwischen Hainspitz und Trotz fertig gebaut und wieder offen ist, wenn der Autobahn-Anschluss in Eisenberg dicht gemacht wird. Das Transitland Saale-Holzland ist gespannt, ob das tatsächlich funktioniert.

