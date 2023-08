Luft nach oben: Eisenberg muss energieeffizienter werden

Eisenberg. Solar-Energie für Eisenberg-West? Ingenieursgenossenschaft sucht Lösungen für Stadtentwicklung

Knapp zwanzig Bürger haben sich am Donnerstagabend versammelt. Gekommen waren sie wegen des Vortrags der Energiewerkstadt, eine Thüringer Ingenieursgenossenschaft. Die Genossenschaft stellte sich als ein interdisziplinäres Team aus Energiefachleuten, Stadtplanern, Architekten, Ökologen und Geologen, Klimaschützern, Mobilitätsfachleuten und Softwareentwicklern vor. Mitgebracht haben sie eine Präsentation mit allerlei Informationen zum Standort Eisenberg-West. Zudem stellten sie das „Integrierte Energetische Quartierskonzept“ mit all seinen Aufgaben vor.

Keine Windräder für Eisenberg

Einige Tage zuvor gab es bereits eine weitere Informationsveranstaltung zu Kursdorf. Die Quartiere Kursdorf und Eisenberg-West wurden deswegen ausgewählt, da sie exemplarisch für die unterschiedlichen Gebietstypen in der Gesamtstadt Eisenberg stehen. Die Erkenntnisse, die aus den Beispielen gewonnen werden, können dann auf andere Stadtteile übertragen werden. Die Veranstaltung am Donnerstag besuchten ebenfalls an die zwanzig Bürger. Bürgermeister Michael Kieslich und Stadtmanager Max Nottrodt waren trotz einiger leerer Stühle zufrieden.

Welche Arten der erneuerbaren Energien in Eisenberg umsetzbar seien, wurde anhand eines Ampelsystems gezeigt. Solarenergie würde in Eisenberg-West funktionieren. Hierfür seien Flächen vorhanden, die man nutzen könnte. Anders sähe es mit der Windenergie aus. Windräder seien laut der Ingenieursgenossenschaft eher weniger für den Standort geeignet.

Mehr Fahrradwege

Der Informationsveranstaltung ging eine Befragung der Bürger im April und Mai diesen Jahres voraus. Während des Informationsabends wurden dann die Ergebnisse präsentiert. Das Thema Mobilität sei für die Bürger wichtig gewesen. Die Lage von Fahrradwegen wurde mit den Anwesenden zusammen vor einer Karte diskutiert. Viele möchten auch E-Bikes nutzen, für die es Infrastruktur braucht.

Die Ingenieursgenossenschaft hat ermittelt, dass es in Eisenberg Ladestationen in der Burgstraße, am Bahnhof, am Parkhaus der Waldkliniken und in der Marienstraße gibt. Wenn mehr Leute ein E-Bike in Betracht ziehen, müsste es auch mehr Möglichkeiten geben sie aufzuladen. Die guten Ideen sollen nicht in der Schublade verschwinden. Zur Umsetzung soll ein Sanierungsmanager eingesetzt werden, der bis zu drei Jahre Zeit hat, das Konzept umzusetzen. Danach soll es auch Zuschüsse für Umsetzungen geben.