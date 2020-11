Lutherschule darf kostenlos in die Eisenberg Stadthalle

Die Martin-Luther-Grundschule will ihre Abc-Schützen auch 2021 mit einer Schuleinführung in der Stadthalle begrüßen. Daher stellte die Schulleitung bei der Stadt wieder einen Antrag, die dafür fällige Miete von 238 Euro zu erlassen. Der Kulturausschuss hatte dem Antrag für die Schuleinführung in diesem Jahr zugestimmt.