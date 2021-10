Maibaum-Bank bleibt in Tanneck

Eisenberg. Die vierjährige Glücksfee Lina-Marie Bleyer sorgt in Friedrichstanneck für die Überraschung

Es war gegen 15.30 Uhr am Samstag, als Falko Pahnoe, Vorsitzender der Pfingstgesellschaft Friedrichstanneck, die Idee kam, die vierjährige Glücksfee Lina-Marie Bleyer doch erst einmal ein wenig am Glücksrad das Drehen üben zu lassen. Lina-Marie ließ sich nicht zweimal bitten, schwungvoll setzte sie das Rad in Bewegung.

Wenig später dann die von allen Anwesenden lang ersehnte Auslosung, wer die diesjährige Bank, gezimmert aus dem Holz des vor zwei Jahren gesetzten Maibaums, sein eigen nennen darf: Mit der Glückszahl 37 ging die Bank, auf deren Lehne der eingravierte Spruch „Will man Schweres bewältigen, muss man es leicht angehen“ zu lesen ist, an Familie Schwarzbach aus Tanneck. „Die stellen wir auf unserem Hof auf“, freute sich Jannik Schwarzbach stellvertretend für die ganze Familie.

Jeweils 20 Euro kosteten die 55 verkauften Lose, der Erlös kommt der Vereinsarbeit zugute.

Gefertigt wurde die 2,20 Meter lange Bank von Richtmeister Uwe Pretzsch, die Idee mit dem Spruch stammt von Pahnoe. Ein Dankeschön des Vereins gab es an Hotelier Mike Meier und die EWU.