Malen, Radeln und Klettern mit Eisenberger Wasserturm

Jugendzentrum in der Kreisstadt lädt für zwei Wochen zur Ferienfreizeiten ein.

In der Zeit vom 26. Juli bis zum 6. August werden zwei Ferienfreizeitwochen im Jugendzentrum Wasserturm in Eisenberg stattfinden. Neben den üblichen Angeboten der Einrichtung wird es verschiedene Kreativ- und Aktionsangebote geben. So werden in beiden Wochen wieder Gestaltungen am Haus vorgenommen, und man kann mit Mosaik, Malerei und Bildhauerei an die Fassade des Jugendcafés gehen und sich künstlerisch austoben. An einem Tag in jeder Woche soll es eine Fahrradtour geben, wenn es das Wetter erlaubt. Ein eigenes Fahrrad und ein Helm wäre mitzubringen. Bei Engpässen solle man sich an das Jugendzentrum wenden. Und dann gibt es noch jeweils ein sogenanntes Highlight pro Woche: In der ersten Woche fährt die Gruppe nach Jena in die Kletterhalle „Rocks“, und in der zweiten Woche nach Kämmeritz in den Hochseilgarten. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche von 10 bis 16 Jahren und findet täglich von 9 bis 16 Uhr statt. Man kann sich für eine einzelne Woche anmelden, oder auch für beide Wochen zusammen! Im letzteren Falle beläuft sich der Teilnahmebeitrag auf insgesamt 40 Euro, ansonsten beträgt die Gebühr für eine Woche 25 Euro. Darin enthalten sind Betreuung und Material, sowie die Verpflegung mit einem täglichen warmen Mittagessen, Getränken und Obst. Auf Anfrage seien noch weitere Vergünstigungen möglich, so Detlef Poller, Leiter des Jugendzentrums und Koordinator des JuKom Nord, des Netzwerkes der Jugendarbeit im nördlichen Saale-Holzland-Kreis. Er weist auch darauf hin, dass trotz der entspannten Corona-Lage in Saale-Holzland im Wasserturm noch die Infektionsschutzregeln, also Abstand oder Maske, Hygiene, Lüften und sonstige Vorsichtsmaßnahmen gelten. Das Anmeldeformular kann kurzfristig im Jugendzentrum Wasserturm telefonisch angefordert werden unter (036691) 86940 oder 01520-6201162 sowie per Mail: wasserturm@bildungswerk-blitz.de oder auch persönlich abgeholt werden in der Ladestraße 2 in 07607 Eisenberg.