Malereien fast wie Fotos im Heimatmuseum Bad Klosterlausnitz

Bad Klosterlausnitz. Der Maler und Architekt Viktor Zhewnjak stellt seine Bilder aus.

Als Diplom-Architekt gehören Gebäude zu den Lieblingsmotiven von Viktor Zhewnjak. Seine detailgetreuen Malereien wirken von Weitem fast wie Fotografien. Mit 62 Jahren ist er 2000 nach Deutschland gekommen und lebt seitdem in Hermsdorf. So hat er auch schon einige Gebäude der Region auf Leinwand verewigt, wie etwa das Eisenberger Stadthaus. Dieses und einige weitere seiner Arbeiten sind derzeit im Heimatmuseum in Bad Klosterlausnitz ausgestellt.

Seit seiner Kindheit in einem kleinen Dorf in Belarus malt Viktor Zhewnjak. Nach dem zweiten Weltkrieg gab es in seinem Heimatdorf allerdings weder Farben noch Bleistifte oder Papier. Deswegen zeichnete er mit Kohle von abgebranntem Heizholz auf einfachen Latten. In seiner Schulzeit zeichnete er unter anderem Karikaturen von Schülerinnen und Schülern oder Lehrern.

Inspiration aus Spaziergängen

Mit 18 Jahren schaffte er im Jahr 1957 die Aufnahmeprüfung an einem polytechnischen Institut der Hauptstadt Minsk, wo er zum Architekten ausgebildet wurde. Eines seiner Pflichtfächer war auch die Arbeit mit Bleistift und Aquarellfarben. Anschließend arbeitete er 37 Jahre lang als Projektleiter im Städtebau. Sein Hobby blieb immer die Malerei, seine Bilder waren in zahlreichen Ausstellungen zu sehen.

Neben Gebäuden sind auch Landschaften oder Blumengestecke auf seinen Werken zu sehen. Seine Inspiration holt er sich beispielsweise auf regelmäßigen Spaziergängen zwischen Hermsdorf und Bad Klosterlausnitz. „Die Natur im Holzland ist ähnlich der in meiner Heimat“, sagt Viktor Zhewnjak. Auch in der Region waren seine Bilder schon zu sehen, etwa in Eisenberg, im Hermsdorfer Stadthaus, in Jena oder Bad Köstritz.

Nach Bad Klosterlausnitz ins Heimatmuseum kamen seine Werke eher zufällig. Petra Gerhardt vom Heimatverein suchte noch dringend nach einem Künstler, der in den Räumlichkeiten ausstellen möchte und fragte unter anderem in ihrer Bastelgruppe nach Kontakten. Eines der Mitglieder wusste als Nachbarin von Viktor Zhewnjaks Hobby und schlug ihn für die Ausstellung vor. „Da haben wir dann schnell Nägel mit Köpfen gemacht“, sagt Petra Gerhardt. Der Aufbau der Ausstellung sei einer Woche später abgeschlossen gewesen. Die Bilder stellen eine gute Mischung aus dem Repertoire des Malers da, insgesamt lagern noch etwa 80 weitere Malerein bei ihm zu Hause.

Fotos dienen als Vorlage

„Es wäre schön, wenn auch etwas verkauft würde“, sagt Zhewnjak. In den letzten zwei Jahren sind seine Bilder corona-bedingt nicht ausgestellt worden, weshalb er sich nun umso mehr freut, dass sie in Bad Klosterlausnitz Menschen gezeigt werden. Inzwischen malt der Rentner nicht mehr so viel wie früher, da Augen und Hände mit dem Alter schwächer werden. Ab und an malt er aber auch für sein Umfeld: ein Erinnerungsfoto vom Pferd der Kollegin seiner Tochter oder Urlaubsfotos der Enkelin aus Italien. Meist male er seine Bilder tatsächlich von Fotos als Vorlagen ab.

Neben dem Malen hat der 84-Jährige noch weitere Hobbys: Gartenarbeit und Vereinsschach. Früher habe er auch 16 Jahre lang in einer Hermsdorfer Gruppe getanzt, sagt Viktor Zhewnjak, aber das gehe jetzt nicht mehr so gut.

Noch bis zum 18. November sind seine Bilder im Heimatmuseum Bad Klosterlausnitz zu sehen.