Mammutbauwerk pünktlich fertig

Bis vor einem halben Jahr ist die Kreisstraße 127 eine der schlimmsten im Saale-Holzland gewesen. Jetzt ist sie grundhaft erneuert. Am Dienstag ist sie nach sechs Monaten Bauzeit offiziell für den Verkehr freigegeben worden. Ein Mammutbauwerk, das über viele Jahre halten und auch schwere Fahrzeuge von Bundeswehr und Bundesforst tragen soll.

Dank hat es zu diesem festlichen Akt von allen Seiten gegeben. Landrat Andreas Heller (CDU) als Bauherr zeigte sich froh darüber, dass die Straße mit finanzieller Unterstützung der Bundeswehr und des Freistaates Thüringen erneuert werden konnte. Er dankte insbesondere dem beauftragten Bauunternehmen, der Naumburger Bauunion, dafür, dass es die Sanierung binnen der geplanten Bauzeit von sechs Monaten und mit dem beauftragten Finanzvolumen geschafft hat. 1,27 Millionen Euro sind in den etwa 1,4 Kilometer langen Kreisstraßenabschnitt zwischen der Crossener Elsterbrücke und dem Ortsteil Nickelsdorf hoch oben auf dem Mühlberg investiert worden. Am Finanzanteil des Kreises hat sich der Freistaat zu 75 Prozent beteiligt.

Zusätzlicher Schutz vor Hochwasser

„Ohne die Geldgeber hätte die Straße nicht saniert werden können“, stellte Crossens Bürgermeister Uwe Berndt (Die Linke) fest und er hofft, dass die neue Kreisstraße mindestens ebenso lange halten wird, wie die alte Pflasterstraße zuvor herhalten musste.

Mit der grundhaften Sanierung ist nicht nur die uralte, kaputte Pflasterung verschwunden und gegen Asphalt auf einer besonders stabilen Tragschicht getauscht worden. Auch eine Verbesserung für den Hochwasserschutz an der Weißen Elster bringt die erneuerte Straße mit sich: Der Abschnitt am Fuß des Mühlbergs parallel zur Flussaue ist bis zu einem halben Meter angehoben worden, um Flutwasser eindämmen zu können. Somit können die Anwohner am Mühlberg, die mehrfach schon unter Hochwassern zu leiden hatten – zuletzt unter der Flut 2013 – besser geschützt werden. Ihrem Schutz dient auch der neu ausgebaute Straßengraben vor den Grundstücken. Das Niveau der Zufahrten wurde angepasst.

Knapp 8000 Tonnen Asphalt sind auf der Straße verbaut worden, dazu ein Kilometer Borde und Rinnen aus Naturstein-Pflaster. Die TEN – Thüringer Energienetze hat unter der Straße 1400 Meter Leerrohr verlegt für die spätere Breitband-Verkabelung. Zudem hat sie die Gemeinde Crossen beim Errichten einer neuen Straßenbeleuchtung unterstützt.

Zur Straßeneinweihung erinnerte der Geschäftsführer der Naumburger Bauunion, Sven Häselbarth daran, dass das Leid der Anwohner wegen der weiträumigen Umleitung während der Bauzeit groß gewesen sei. Auch die Post etwa musste den Umweg über Wetterzeube und den Zeitzer Forst ein halbes Jahr täglich fahren.

„Wir sind froh, dass das so schnell nun eine Ende hat“, sagte Postzusteller Moritz Kalthoff, der am Dienstag seine Tour über die frisch eingeweihte Straße fuhr. Der Dank des Bauherrn und der Baufirma galt deshalb zur feierlichen Straßeneröffnung nicht nur den Anwohnern, sondern auch den Behörden im benachbarten Burgenlandkreis und der Gemeinde Wetterzeube in Sachsen-Anhalt und dem Bundesforst, die die halbjährige Umleitung für die Baustelle am Rand von Thüringen durch ihre Gebiete bewilligt hatten.