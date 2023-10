Man wächst zusammen: Warum es in den Dörfern des Saale-Holzlandes einen Trend zur Nähe gibt

Jana Scheiding über gemeinschaftliches Engagement – ein Kommentar.

Während in Städten Anonymität die Oberhand gewinnt und kaum noch jemand seine Nachbarn kennt, wächst auf dem Land vieles wieder zusammen. Vielleicht ist das nicht allerorten der Fall, aber der Trend zur Nähe ist erkennbar.

Neulich staunte ich, was 50 Launewitzer Bürger auf die Beine stellten: ein Herbstfest, wie es im Buche steht – im Bilderbuch. Bestes Wetter kam von oben, was die Dorfbewohner für ihre Zwecke einzusetzen wussten. Sie fuhren auf, was Küche, Garten und Streuobstwiese hergaben, die Gäste wussten es zu honorieren. Ähnliches wird sich am Sonntag zum Bauernmarkt mit Sülze-Contest in Crossen abspielen. Großer ehrenamtlicher Unterstützung kann sich die Klubhausleitung sicher sein. Wenn Petrus mitspielt, wird das Fest ganz sicher ein Erfolg.

Auch Mörsdorf kommt alles andere als langweilig daher. Dafür sorgt unter anderem der Heimatverein, der sich für die Kirmes olympische Disziplinen ausdachte. Hier ist ein ganzer Ort am Wirbeln, alle engagieren sich. Infrastrukturell mag das Leben in der Stadt leichter sein. Menschlich liegt das Land aus meiner Sicht eindeutig vorn.