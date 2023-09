Mann fährt auf Stauende auf A9 bei Eisenberg auf – fünf Verletzte, zwei davon schwer

Eisenberg. Bei einem schweren Unfall sind auf der Autobahn A9 bei Eisenberg fünf Personen verletzt worden – zwei von ihnen schwer. Ein Auto war auf ein Stauende aufgefahren.

Fünf Menschen sind am Sonntag auf der Autobahn 9 bei Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) verletzt worden, weil ein Mann auf ein Stauende auffuhr. Der 81-Jährige übersah den Stau vor einer Baustelle, in der sich der Verkehr auf zwei Fahrstreifen verjüngt, und fuhr auf einen auf der linken Spur stehenden Wagen auf, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte. Im Wagen des Unfallverursachers aus Mecklenburg-Vorpommern wurden zwei Menschen schwer verletzt, im anderen Fahrzeug erlitten drei Insassen leichte Verletzungen. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser nach Jena und Eisenberg gebracht.

Durch die Wucht des Zusammenpralls fuhr das Auto des Unfallverursachers gegen ein weiteres Fahrzeug auf dem Mittelstreifen geschleudert, was zu Sachschaden führte. Die teilweise schwer beschädigten Fahrzeuge mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Nach dem Unfall entstand ein Stau, der zwischenzeitlich fünf Kilometer lang war und sich nach Räumung der Unfallstelle nur langsam wieder auflöste. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 50.000 Euro geschätzt.

