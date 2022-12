Marcella von Jahn mit Puppentheater zu Gast in Renthendorf

Renthendorf. Dornröschen im Handtaschenformat: Das Puppentheater wird am 11. Dezember in Renthendorf aufgeführt

Am kommenden Sonntag, dem 11. Dezember, bekommen die Renthendorfer Kinder märchenhaften Besuch: Das Puppentheater Altenburg-Gera gibt das Grimm’sche Märchen „Dornröschen“ im Dorfgemeinschaftshaus in der Dorfstraße 20 A. Es spielt die renommierte Puppenspielerin Marcella von Jahn, die bereits seit 1982 am Geraer Theater als Puppenspielerin arbeitet und sicherlich vielen Zuschauern aus ihren zahlreichen Inszenierungen und landesweiten Gastspielen bekannt ist. Das Puppentheater am Sonntag beginnt um 16 Uhr. Ab 15 Uhr können Restkarten zum Preis von 9 Euro für Erwachsene und 6 Euro für Kinder erworben werden. Organisiert wird die Veranstaltung vom örtlichen Museum „Brehms Tierwelt“ und dem dazugehörigen „Förderkreis Brehm“. Auch für das leibliche Wohl der großen und kleinen Theaterbesucher wird durch Kinderpunsch, Glühwein und Weihnachtsgebäck gesorgt sein.