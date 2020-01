Maria Surowy ist neue Leiterin im Haus Sonnenschein in Stadtroda

Maria Surowy (29) ist seit dem 1. Januar 2020 die neue Leiterin der Integrativen Kindertagesstatte „Haus Sonnenschein“ in Stadtroda.

Sie folgt auf Gudrun Leimcke, die im Dezember offiziell als Leiterin verabschiedet wurde. Surowy ist in Benndorf, einem 60 Einwohner-Ort zwischen Eckartsberga und Bad Kösen gelegen, aufgewachsen.

Durch das Studium der Erziehungswissenschaften kam sie 2010 nach Jena. Hier lernte sie auch ihren späteren Mann kennen. Das Ehepaar hat eine gemeinsame Tochter (4). Sie besucht auch das Haus Sonnenschein. Im Frühjahr, entweder im März oder im April, will die dreiköpfige Familie von Jena nach Stadtroda umziehen.

„Das ist für uns alle logistisch einfach besser. Unsere Tochter soll ja auch in absehbarer Zeit in Stadtroda in die Schule gehen“, sagte Surowy.

Im „Haus Sonnenschein“ ist Maria Surowy seit November 2013 tätig. Seit Januar 2014 war sie stellvertretende Leiterin der Kindereinrichtung. Im vergangenen Jahr wurde die Stelle der Leiterin durch den Träger, den Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt, intern ausgeschrieben. Surowy bekam den Zuschlag.

„Ich freue mich auf meine neue Tätigkeit. Als meine wichtigste Aufgabe sehe ich, dass ich mich für die Kinder und für meine Kollegen stark mache. Die Kinder sollen gern in unsere Einrichtung kommen. Das gilt natürlich auch für meine Kollegen“, sagte sie.

Ideen und Gedanken, wie sie den Ruf des Hauses weiter aufpolieren kann, hat sie einige. „Wichtig ist mir dabei auch die Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat.“

In diesem Jahr soll bis zum Sommer eine Gartenlaube auf dem Freigelände errichtet werden, „wir wollen auch unsere Naturbaustelle im Freien weiter aufpeppen.“ Bis zum Sommerfest im Juni soll alles fertig sein. Eine erste Maßnahme ist die Neugestaltung der Klingelanlage an der Eingangstür im Treppenbereich. „Da wurde so viel schon überklebt. Da wurden so viele neue Schilder angebracht. Da verliert man nicht nur schnell den Überblick. Das sieht einfach nicht mehr schön aus. Das sollte kein Problem sein für unseren Hausmeister. Die Klingel ist der erste Kontakt für Jeden, der in unser Haus möchte“, sagte sie.

Die Kindertagesstätte in Stadtroda besuchen aktuell 182 Kinder, die in zwölf Gruppen aufgeteilt sind. Unter den 182 Kindern sind drei mit Integrationsstatus. Betreut werden die 182 Mädchen und Jungen von 28 Erzieherinnen, einem Erzieher sowie von zwei Küchenfrauen, einem Hausmeister sowie einer ehemaligen Erzieherin, die im Rentenalter ist und noch stundenweise hilft.

Maria Surowy denkt schon jetzt an das Kalenderjahr 2023. Da feiert das Haus Sonnenschein sein 40-jähriges Bestehen. „2023 hört sich zwar im Moment noch weit weg an. Die Zeit vergeht aber so schnell, dann haben wir das große Jubiläum.“

Der Termin der Schlüsselübergabe für die damals Kombinierte Kindereinrichtung, kurz Kombi, mit 90 Kinderkrippen- und 180 Kindergartenplätzen, erfolgte am 30. Dezember 1982. Die ersten 42 Kinderkrippenkinder im Alter zwischen sechs Wochen und drei Jahren und die ersten 108 Kindergartenkinder im Alter von drei bis sechs Jahren zogen mit ihren Erzieherinnen am 5. Januar 1983 in die Kombi.