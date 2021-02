Masken für Bedürftige liegen in Stadtroda und Bürgel bereit

Wie vielerorts besteht nun auch in Bürgel und Stadtroda für bedürftige Menschen die Möglichkeit, kostenlos Mund-Nase-Schutzmasken zu erhalten. Das Tragen der speziellen FFP2-Masken oder Einweg-OP-Masken ist mittlerweile in vielen Geschäften, im Nahverkehr oder in öffentlichen Einrichtungen vorgeschrieben. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Die Bereitstellung von qualifizierten, kostenlosen Mund-Nase-Bedeckungen für bedürftige Menschen auf dem Gebiet der Erfüllenden Gemeinde Bürgel erfolgt nach Terminvergabe im Rathaus der Töpferstadt. „Bitte vereinbaren Sie telefonisch unter 036692/4910 oder per E-Mail an info@stadt-buergel.de einen Termin zur Abholung“, heißt es in einer Mitteilung des Bürgermeisters Johann Waschnewski (CDU).

Konkret betreffe das Einwohner, die in der Stadt Bürgel beziehungsweise in den Gemeinden Graitschen, Poxdorf und Nausnitz leben. All jene, die zwischen 15 und 59 Jahre alt oder älter sind und Leistungen aus den Sozialsystemen in Thüringen beziehen erhalten vier FFP2-Masken und 20 OP-Masken pro Leistungsbezieher. Unter die Leistungen aus den Sozialsystemen fallen demnach etwa die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach Sozialgesetzbuch II oder die Sozialhilfe nach Sozialgesetzbuch XII, heißt es zur Erläuterung.

In Stadtroda können die Masken kostenfrei in der Tourist-Info, Straße des Friedens 17, nach telefonischer Terminabsprache abgeholt werden. Die Rufnummern lauten 036428/44 124 und 036428/44 139. Es werden jeweils drei FFP2-Masken und 15 OP-Masken ausgegeben. Die Bereitstellung erfolgt für die Stadt Stadtroda, die Ortsteile Quirla/Dorna und Bollberg sowie die Mitgliedsgemeinden Ruttersdorf-Lotschen und Möckern.