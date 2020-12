Masken mit Saale-Holzland-Kreis-Logo

Die Mitglieder des Kreistages im Saale-Holzland-Kreis werden heute Abend vor der Sitzung in der Stadthalle Eisenberg auf ihren Sitzplätzen eine Mund-Nase-Bedeckung vorfinden.

„Wir haben eine ausreichende Anzahl dieser Masken für unsere Beschäftigten geordert und stellen gern auch den Kreistagsmitgliedern je eine davon zur Verfügung“, erklärt Landrat Andreas Heller. „Ich appelliere dringend an alle Besucher der Sitzung, die Hygieneregeln und den nötigen Abstand einzuhalten – zu jeder Zeit, auch in der Pause und beim Hinausgehen.“

Ein kleiner Teil der Masken mit dem aufgedruckten Landkreis-Logo liegt in den nächsten Tagen in der Information im Hauptgebäude des Landratsamtes im Schloss Christiansburg in Eisenberg bereit, falls Besucher ihren Mundschutz vergessen haben. In diesem Zusammenhang erinnert die Kreisverwaltung dran, dass Besuche im Landratsamt wegen der Corona-Schutzmaßnahmen weiterhin nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich sind. Für telefonische Anfragen steht das Servicecenter unter Telefon 115 bereit.

Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie und alle Infos rund um die Kreisverwaltung sind auf der Internetseite www.saaleholzlandkreis.de zu finden.