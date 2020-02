Mautsäule an der Bundesstraße 7 kurz vor dem Autobahnanschluss Eisenberg. Für die sich anschließende L 3007 durch Eisenberg ist keine Mautsäule in Sicht.

Mautsäule für Eisenberg-City nicht in Sicht

Der Verkehrslärm von der Landesstraße 3007, die mitten durch die Kreisstadt des Saale-Holzlandes führt, stößt den Eisenbergern auf. Im Planungscafé zum Lärmaktionsplan für Eisenberg, das die Stadtverwaltung gemeinsam mit Verkehrsplanern und Bürgern öffentlich veranstaltet hatte, schlugen – so heißt es in den jetzt schriftlich vorliegenden Ergebnissen – die Besucher die Wiedereinstufung der Landesstraße zur Bundesstraße vor. In der Hoffnung, dass die dann zu erhebende Maut für den Schwerlastverkehr Mautflüchtlinge davon abhalten würden, von der Autobahn 9 über Eisenberg zur A 4 in Gera-Langenberg und umgekehrt zu fahren.

Kein Verlagerungspotenzial zwischen A9 in Eisenberg und A4 in Gera-Langenberg Aber die erhoffte Mautsäule in Eisenberg-City ist nicht in Sicht. Das haben Nachfragen im Bundesverkehrsministerium, im Thüringer Infrastrukturministerium und auch beim ADAC ergeben. Im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ist die in Eisenberg vor einigen Jahren bereits aufgekommene Forderung zur Wiederaufstufung der L 3007 zur Bundesstraße bis dato nicht bekannt. Das könne auch nur dann geschehen, wenn sie mit anderen Bundesstraßen ein zusammenhängendes Verkehrsnetz bilden und einem weiträumigen Verkehr dienen würde. „Eine sogenannte Weiträumigkeit des Verkehrs besteht dann, wenn die Straße nicht nur vereinzelt, sondern in einem erheblichen und regelmäßigen Umfang für überregionale Verkehre genutzt wird“, erläutert das Bundesministerium dazu. Zugleich stellt es fest: „Ein Verlagerungspotenzial infolge der Lkw-Maut ist zwischen der A 9 (Eisenberg) und der A 4 (Gera-Langenberg) nicht erkennbar.“ Grundlage der Feststellung sind regelmäßige Untersuchungen der mautbedingten Verkehrsverlagerung. Im aktuellen Mautflut-Bericht des Ministeriums an den Deutschen Bundestag spielt die Landesstraße 3007 zwischen Eisenberg und Gera keine Rolle. Generell gilt die Mautpflicht für Lkw seit dem 1. Juli 2018 auf allen Bundesstraße. Das Bundesverkehrsministerium ist laut Bundesfernstraßenmautgesetz zwar ermächtigt mit Zustimmung des Bundesrates die Mautpflicht auf genau bezeichnete Abschnitte von Straßen nach Landesrecht auszudehnen – etwa wegen Mautflucht oder für mehr Verkehrssicherheit. Da eine solche Entscheidung über die regionale Perspektive hinaus Auswirkungen auf den Verkehr hat, ist ein solcher Antragstellung nur nach intensiver Abstimmung und mit dem Nachweis der Wirksamkeit durch die zuständigen Landesbehörden zu bewerten, bevor diese einen entsprechenden Antrag an das Bundesverkehrsministerium stellen können, heißt es aus Berlin. L 3007 hat nicht die Bedeutung einer Bundesstraße Das Wiederhochstufen der Landesstraße zwischen Eisenberg und Gera zur Bundesstraße hat das Thüringer Infrastrukturministerium aber nicht im Plan. Eine erneute Umstufung der L 3007 zur B 7 könnte nur erfolgen, wenn sich die Verkehrsbedeutung der Straße ändern würde und sie die Voraussetzungen einer Bundesstraße gemäß dem Bundesfernstraßengesetz erfüllen würde. „Das ist bei der L 3007 nicht der Fall“, heißt es aus dem Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft. Die Bedeutung der L 3007 entspricht jedoch nicht der einer Bundesstraße. „Aus diesem Grund wurde die ehemalige B 7 zur L 3007 von der Autobahnanschlussstelle Eisenberg der BAB 9 bis zur Autobahnanschlussstelle Gera-Langenberg der BAB 4 zum 1.1.2015 umgestuft“, erinnert das Thüringer Ministerium. Ausweichen von der A9 lohnt sich für Lkw zeitlich und betriebswirtschaftlich nicht Auch der ADAC bezweifelt, dass auf der Landesstraße zwischen Eisenberg und Gera viele Mautflüchtlinge unterwegs sind. Der Automobilclub hatte vor wenigen Tagen die aktuelle Staubilanz auf deutschen Autobahnen vorgelegt. Im bundesweiten Vergleich sind die Autobahnen in Thüringen danach wenig staubelastet. Zu den drei am meisten belasteten Thüringer Staustrecken zählt der A-9-Abschnitt zwischen Bad Klosterlausnitz und Eisenberg. Eine generelle Mautflucht von der A 9 in Eisenberg bezweifelt der ADAC jedoch. „Je nach Lkw liegen die Mautsätze für die Strecke im unteren Bereich. Da stellt sich die Frage, ob sich das Ausweichen über die L 3007 oder die Umfahrung des Hermsdorfer Kreuzes und der Beeinträchtigungen auf der A9 bis Eisenberg zeitlich und betriebswirtschaftlich lohnen“, sagt Thomas Kramer, zuständig für Verkehr und Technik beim ADAC Hessen-Thüringen. Die Ergebnisse des Planungscafés zum Lärmaktionsplan für Eisenberg können im Detail auf der Homepage der Stadt nachgelesen werden unter www.stadt-eisenberg.de