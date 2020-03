Der Meeresbiologe, Fotograf und Abenteurer Robert Marc Lehmann aus Jena war mit einem Vortrag in der Thüringer Gemeinschaftsschule in Bürgel zu Gast.

Bürgel. Bei seinem Vortrag in der Gemeinschaftsschule in Bürgel vermittelt der Meeresbiologe Robert Marc Lehmann aus Jena viel Wissen über die Tierwelt.

Meeresbiologe fasziniert Schüler mit einem Vortrag in Bürgel

Der Jenaer Robert Marc Lehmann ist Meeresbiologe, Forschungstaucher, Fotograf, Kameramann, Abenteurer und Umweltschützer. Am Montag haben die Grundschüler und Lehrer der Thüringer Gemeinschaftsschule sowie die künftigen Schulanfänger und ihre Erzieher aus dem Montessori-Kinderhaus in Bürgel einen spannenden Vormittag mit ihm verbracht.

„Die Welt ist es wert, um sie zu kämpfen.“ – Nach diesem Motto lebt und arbeitet Robert Marc Lehmann.„Er versteht es, seine Zuhörer zu fesseln und lässt sie für kurze Zeit an seinen Unternehmungen teilhaben“, berichten die Zuhörer. Man habe beim Vortrag seine Leidenschaft für die Tierwelt gespürt. Lehmann sei schon als Kind von Haien fasziniert gewesen. Heute taucht er mit ihnen und klärte in Bürgel darüber auf, dass Haie weniger gefährlich sind als Delfine und als Gesundheitspolizei der Meere gelten.

Die Natur zeigt uns Artenvielfalt und fasziniert

Robert Marc Lehmann erzählte authentisch, direkt und beschönigte nichts. „Denn wie soll man behutsam erzählen, dass Menschen Haien die Flossen bei lebendigem Leib abschneiden, um Haiflossensuppe zu essen?“ Anhand zahlreicher Fotos machte der Meeresbiologe auf Missstände aufmerksam und berührte damit das Publikum. So gibt es seit 2019 eine Nashornart weniger auf der Welt, weil diese Tiere wegen ihrem Horn bis zur Ausrottung gejagt wurden. Vögel bauen aus Plastikmüll ihre Nester und verenden später qualvoll, da sie diesen Müll zu sich nehmen. Um Palmöl-Plantagen anzulegen, wird Regenwald gerodet. Bei der Brandrodung verbrennen Orang-Utan-Mütter, die ihre Jungen beschützen wollten. Diese bleiben dann als Waisen zurück.

Robert Marc Lehmann belehrt nicht, er überzeugt. Jeder von uns kann etwas tun: Müll aufheben, biologisch abbaubares Waschmittel verwenden, auf Produkte mit Palmöl verzichten und und und. Der Meeresbiologe berichtete aber auch von schönen Momenten aus seinem Arbeitsalltag, wie Rettungsaktionen von Schildkröten, Schuppentieren und Orcas. Lehrern und Eltern empfiehlt er: „Geht in die Natur und nicht in Zoos. Denn die Natur zeigt uns Artenvielfalt und fasziniert.“

Haben alle Quallen blaues Blut?

In der sich anschließenden Fragerunde merkte man, dass Lehmann mit seinem Vortrag die Kinder erreicht hatte. Sie wollten mehr wissen und stellten viele Fragen: Haben alle Quallen blaues Blut? Warum haben Giraffen einen langen Hals? Wieso hat die Spinne acht Beine? Die Kinder erfuhren auch, warum die Vorderbeine bei Hyänen länger als die Hinterbeine sind und dass es in Deutschland sechs verschiedene Schlangenarten gibt. Mit großer Sicherheit werden an diesem Tag auch viele Eltern von ihren Kindern eine Menge über die Tierwelt gelernt haben.

Kinder, Lehrer und Erzieher bedanken sich bei allen Sponsoren, die diesen erlebnisreichen Unterrichtstag ermöglicht haben: Stadt Bürgel, IFAP Institut für angewandte Pädagogik, HVW Holzverarbeitung GmbH Waldeck, Nicole und Ronny Jacob Bürgel, Autohaus Jörg & Lutz Dimmler sowie der Förderverein der Schule in Bürgel.