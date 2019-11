Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehr Geld für den Eisenberger Landmarkt

800 Euro hat es in der Vergangenheit jährlich als Zuschuss von der Stadt für den Eisenberger Landmarkt gegeben. Jetzt wollen die Organisatoren – die Eisenberger Innenstadtinitiative und der Wirtschaftsring Landmark – mehr Geld von der Stadt. Einen Zuschuss von 2000 Euro sieht die Stadtverwaltung in einer Ratsvorlage vor, über die der Hauptausschuss des Eisenberger Stadtrates in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag zu entscheiden hat.

In ihrem Antrag auf den höheren Zuschuss begründet die Innenstadtinitiative ihren Wunsch nach mehr Geld aus der Stadtkasse mit den jährlich steigenden Kosten für das Ausrichten der Veranstaltung. Diese hat sich inzwischen zu einer Tradition zum Erntedank in der Kreisstadt entwickelt und soll am 4. Oktober 2020 in der 15. Auflage ausgerichtet werden. Aus Sicht der Stadt gilt sie als besonderer Werbeträger für die Kreisstadt und den Landkreis, zieht sie doch jährlich zahlreiche Besucher nach Eisenberg. In diesem Jahr fand der Landmarkt in Verbindung mit dem ersten Heimatshoppen statt und holte somit zusätzlich Besucher in die Stadt.

Die Entscheidung im Hauptausschuss steht in der Sitzung am Donnerstag, 28. November, um 18 Uhr im Ratssaal am Eisenberger Markt auf der Tagesordnung.