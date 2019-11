Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehr Grundstücksverkäufe in Hartmannsdorf geplant

Noch in diesem Jahr will Hartmannsdorf seinen Haushalt für das Jahr 2020 auf den Weg bringen. Um eine vollständige Deckung zu erreichen, fehlten nach Angaben der Kämmerei noch gut 146.000 Euro, sagte Kämmerin Anna-Maria Sturm. Der Gemeinderat verständigte sich darauf, vier Grundstücke mit insgesamt etwa 2300 Quadratmetern zu 60 Euro pro Quadratmeter zu verkaufen. Dafür gibt es eine vertragliche Bindung.

Hinzu kommen weitere drei Grundstücke in einem noch unbebauten Abschnitt zwischen Neubaugebiet und Kindergarten, die für 98 Euro pro Quadratmeter verkauft werden sollen. Dafür müsste allerdings wenigstens ein Pachtvertrag gekündigt werden – je nach Nachfrage nach den angebotenen Grundstücken. Erwogen wurde auch, die Schuldentilgung zumindest teilweise aufzuschieben. Hierzu äußerte die Kämmerei Bedenken.

Hintergrund für die Schwierigkeiten sind nicht zuletzt die Straßenbauarbeiten im „Kleinen Dorf“. Zwar arbeitet man dort mit Förderung aus der Dorferneuerung, doch die Arbeiten schreiten schneller voran, als die gezahlt werden. Also muss die Gemeinde im großen Stil in Vorleistung gehen, was den Haushalt gefährlich in die roten Zahlen drückt – es droht die Haushaltssicherung, wenn die Deckungslücke nicht geschlossen werden kann. Funktionieren die im Gemeinderat besprochenen Maßnahmen, ließe sich das abwenden. Sonst müsste die Gemeinde stärker sparen als im Moment vorgesehen.

Kostensteigernd wirkt im kommenden Jahr vor allem der vor der Arbeiterwohlfahrt betriebene Kindergarten. Hier werden um 68.000 Euro höhere Personalkosten erwartet, auch Küchenservice und Hausreinigung sollen teurer werden. Teilweise hängt das an Tariferhöhungen, teilweise an einem veränderten Betreuungsschlüssel, der einen höheren Personalaufwand bedingt. Die Kosten pro Platz dürften von 750 auf 810 Euro pro Kind und Monat steigen, sagte die Kämmerin. Die Gemeinde kann an den Ausgaben unmittelbar keine Änderungen erwirken.

Der Haushalt soll endgültig noch in diesem Jahr beschlossen werden, sagte Bürgermeister Armin Baumert.