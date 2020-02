Bürgermeister Heiko Willsch kommunaler Kindergarten Villa Kunterbunt in Renthendorf wird umgebaut bis Ende September in der oberen Etage entsteht ein neuer Gruppenraum zwischenzeitlich sind die Kinder im Dorfgemeinschaftshaus untergebracht

Renthendorf. Im kommunalen Kindergarten in Renthendorf beginnt ein Umbau. Die obere Etage wird neu gebaut.

Mehr Platz in der Villa Kunterbunt in Renthendorf

Am heutigen Freitag werden die Kinder in der „Villa Kunterbunt“ in Renthendorf schon bis 12 Uhr von ihren Eltern oder Großeltern abgeholt. Für die 25 Mädchen und Jungen sowie für die vier Erzieherinnen beginnt ein Abschied auf Zeit.

Am Montag geht es für sie in das knapp einen Kilometer entfernte Dorfgemeinschaftshaus. „Wir bauen um. Wir reißen die obere Etage des Hauses ab. Dort entsteht ein neuer Gruppenraum“, sagte Bürgermeister Heiko Willsch.

Bis September dauern die Arbeiten. Der Bau ist in 14 Lose aufgeteilt worden. Das Gros der Handwerksbetriebe kommt aus der Region. Willsch rechnet mit bis zu 400.000 Euro. Das Land Thüringen fördert die Maßnahme zu 90 Prozent. Den Rest muss die Gemeinde erbringen. „Nächstes Wochenende haben wir unseren ersten Arbeitseinsatz. 15, 16 Leute haben zugesagt“, sagte Willsch.

Die Erweiterung des Kindergartens war überfällig. „Wir mussten in den vergangen Jahren immer wieder Eltern wegschicken, weil wir voll belegt waren“, sagte Kindergartenleiterin Ramona Becher.

Mit dem neuen, dritten Gruppenraum erhöht sich die Kapazität auf 39 Plätze. Die Steppkes kommen nicht nur aus Renthendorf und Hellborn, sondern aus Kleinebersdorf und Karlsdorf und aus dem benachbarten Saale-Orla-Kreis. „Der Kindergarten liegt günstig, auf dem Arbeitsweg vieler Eltern“, sagte Becher.

Von den 25 Kindern verlassen im Sommer sieben das Haus, weil sie in die Schule gehen. Bis zum Sommer gibt es schon drei Neuanmeldungen. Mit Beginn des neuen Schuljahres kommen fünf weitere Kinder dazu.

Wie lange das Haus in Renthendorf als Kindergarten genutzt wird, dazu gibt es nur ungefähre Angaben. „Ich hatte mal die älteste Bürgerin aus dem Ort gefragt. Sie meinte, dass das Haus 1939 ein Ernte-Kindergarten war“, sagte Becher.

Die andere Variante, im Bestand zu sanieren, hätte die Kosten nach oben getrieben, „es fehlte auf der Etage an allem, um einem Kindergarten gerecht zu werden“, sagte Willsch. Anfänglich wurde über einen Neubau nachgedacht. Der Gedanke wurde verworfen.