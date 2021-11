Bauabnahme am neugebauten Fußweg mit Kurzzeit-Parkplätzen vor dem Johanniter-Kindergarten "Marienkäfer" in der Ortsdurchfahrt der Landesstraße L 1073, Bad Klosterlausnitzer Straße in Eisenberg: Christoph Schmidt, Geschäftsführer der Straßen- und Tiefbau GmbH in Osterfeld , Andrea Hesse vom städtischen Bauamt und Bürgermeister Michael Kieslich (CDU).