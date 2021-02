Mehr Soforthilfen für Arme: Linke im Saale-Holzland unterstützt Bündnis

Saale-Holzland. Die Linke im Saale-Holzland unterstützt die Forderungen eines zivilgesellschaftlichen Bündnisses für mehr Geld für Arme jetzt in der Corona-Krise.

Ein zivilgesellschaftliches Bündnis von 41 Gewerkschaften und Verbänden kritisiert die Coronahilfen für arme Menschen in Höhe von einmalig 150 Euro als „Tropfen auf den heißen Stein”. Die Organisationen haben am Dienstag eine Unterschriftensammlung gestartet, um den Druck auf die Bundesregierung zu erhöhen, armutspolitisch wirksame Soforthilfen auf den Weg zu bringen.

Knut Meenzen von den Linken im Saale-Holzland, erklärt dazu: „Unser Kreisverband unterstützt diesen Appell, denn die Forderungen der Verbände decken sich mit unseren Forderungen nach einer existenzsichernden Grundsicherung für alle. Extraaufwendungen, wie spezielle Schutzmasken, erhöhter häuslicher Energieverbrauch durch Quarantäne und Homeschooling oder schlechterer Zugang zu Tafeln und Sozialkaufhäusern durch gesunkene Spendenbereitschaft belasten gerade ärmere Haushalte massiv. Eine schnelle und am besten dauerhafte Anhebung der Regelsätze kann hier unbürokratisch und niederschwellig gerechte Abhilfe schaffen.“

Das Bündnis fordert die zügige Anhebung der Regelsätze auf mindestens 600 Euro für alle, die auf existenzsichernde Leistungen angewiesen sind. „Denn schon vor Corona fehlte es den Armen an Geld für eine gesunde Ernährung und ein Mindestmaß an sozialer, politischer und kultureller Teilhabe”, heißt es in dem Appell.

Die Unterzeichnung ist hier möglich: www.campact.de/corona-nothilfen