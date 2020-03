Mehr Sportler, aber weniger Trainer im Saale-Holzland

Jens Büchner ist beim Kreissportbund (KSB) Saale-Holzland der Mann für die Zahlen. Für das Jahr 2020 hat der Geschäftsführer und Vereinsberater beim KSB gerade die Bestandserhebung abgeschlossen. 108 Vereine (einer weniger als 2019) und 11.265 Mitglieder gehören zum Kreissportbund Saale-Holzland. „Mit diesen Zahlen sind wir grundsätzlich zufrieden“, so Jens Büchner.

In den vergangenen beiden Jahren ist die Zahl der Mitglieder um 625 gewachsen. „Das ist in der heutigen Zeit natürlich sehr, sehr gut.“ Allerdings gehöre mit dem DuSigo seit 2019 auch ein Verein zum KSB, der vorwiegend Rehasport anbietet, und auf dem ein Großteil des Mitgliederzuwachses basiert.

Die Bestandserhebung erfolgt beim KSB einmal im Jahr. „Für uns ist das wie eine Langzeitstudie“, sagt Jens Büchner. So könnten positive wie negative Entwicklungen bei den Mitgliedsvereinen verfolgt und, wenn nötig, reagiert werden. „Wo besteht vielleicht Gesprächsbedarf, wo muss man sein Angebot anpassen?“, erklärt der Vereinsberater. In den vergangenen Jahren habe man sich zum Beispiel vermehrt auf den Frauen- und Mädchensport konzentriert.

Jens Büchner ist Geschäftsführer und Vereinsberater im Kreissportbund Saale-Holzland. Foto: Susann Grunert

Viele Vereine kooperieren mit Kindergärten

Auch die Altersstruktur der Mitglieder wird aufgeschlüsselt und analysiert. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl der Mitglieder im Alter von 0 bis vier Jahren von 160 auf 365 mehr als verdoppelt. „Wir haben viele Vereine, die Kooperationen mit Kindergärten eingegangen sind“, sagt Jens Büchner. Viele hätten die Notwendigkeit erkannt, bereits in diesem jungen Alter Kontakte zu knüpfen, um sich Vereinsnachwuchs zu sichern. Die Gruppe der 7- bis 14-Jährigen bildet bei den Mitgliederzahlen mit 2102 den stärksten Altersbereich, gefolgt von den 27- bis 40-Jährigen (1745).

So erfreulich die Mitgliederentwicklung beim KSB ist, desto problematischer gestaltet sich die Suche nach Übungsleitern, Funktionären und weiteren ehrenamtlichen Helfern. „Es wird immer schwieriger, Leute zu finden, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen“, weiß Jens Büchner. Denn die Herausforderungen für die Freiwilligen würden immer größer, gleichzeitig fehle oftmals die gesellschaftliche Anerkennung.

KSB unterstützt seine Ehrenamtler

Der KSB versuche so gut wie möglich, seine Ehrenamtler zu unterstützen. So werden an verschiedenen Orten im Landkreis Stützpunktberatungen für Vereinsvorstände und andere Interessierte angeboten, zu denen aktuelle Themen besprochen werden können. „Wir sind auch so immer ein Ansprechpartner für unsere Vereine“, betont Jens Büchner. Mit einer Checkliste werde den Vereinen geholfen, wichtige Termine und Fristen, zum Beispiel beim Beantragen von Fördermitteln, nicht zu versäumen.

Auch Weiterbildungsangebote vor Ort sollen geschaffen werden. Am 27. März beginnt beispielsweise eine Ausbildung zum Übungsleiter, die in Jena und Weißenborn stattfindet. „Zuvor gab es dieses Angebot nur zentral an der Landessportschule in Bad Blankenburg“, so Jens Büchner.

Zahlen rund um den Kreissportbund

108 Vereine sind aktuell im Kreissportbund vertreten, einer weniger als 2019

11.265 Mitglieder sind im KSB organisiert, 165 mehr als im Vorjahr

Die meisten Mitglieder (2102) gehören zur Altersgruppe 7 bis 14 Jahre, davon sind 1295 männlich und 807 weiblich

Die drei größten Vereine im KSB sind der SV Hermsdorf (1011 Mitglieder), der Gesundheitssportverein DuSigo (657) und der TSV Eisenberg (500)

Die drei kleinsten Vereine im KSB sind der RSV Willschütz (4 Mitglieder), die Privilegierte Schützengesellschaft zu Bad Klosterlausnitz (7) und die Camburger Böllerschützen (8)