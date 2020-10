Mehr Tierpatenschaften im Coronajahr im Tiergarten Eisenberg

Äußerst interessiert verfolgten die Erdmännchen am Freitagmittag, was da vor ihrem Gehege geschah. Denn zu Erdmännchen Kolo, dem Tiergarten-Maskottchen, hatten sich Tiergartenleiter Mathias Wiesenhütter und Bürgermeister Michael Kieslich (CDU) gesellt.

Michael Kieslich war dieses Mal allerdings in privater Mission unterwegs, denn seine Familie hat für ein Jahr die Patenschaft über das neue Königspaar der Erdmännchen übernommen. Dafür erhielt er von Mathias Wiesenhütter eine Urkunde und ein Bild von Tami und Timon, denn so heißen die beiden Erdmännchen.

„Mit welchem Betrag unsere Paten ihre Tiere unterstützen möchten, überlasse ich ihnen“, so der Tiergartenleiter. Denn mit der Übernahme einer Patenschaft ist eine Spende verbunden, die sich in ihrer Höhe an den anteiligen Kosten für die Haltung des Tieres orientiert. Meist bewege sich die Spende zwischen 50 und 100 Euro. Familie Kieslich will 200 Euro an den Förderverein des Tiergartens überweisen.

Im November starten die Vorbereitungen zum 50. Tiergarten-Geburtstag

Eine Patenschaft sei im Prinzip für jedes Tier möglich, sagt Mathias Wiesenhütter. Wem ein Tier besonders am Herzen liegt, der könnte mit einer Patenschaft sein Wohlbefinden unterstützen. An die 40 Tier-Paten seien es mittlerweile insgesamt. Die Corona-Krise habe in diesem Fall für einen positiven Trend gesorgt, denn die Zahl der Unterstützer sei in den vergangenen Monaten spürbar gestiegen.

Gut so, denn der Förderverein braucht momentan jeden Euro. „Weil in diesem Jahr alle Feste ausgefallen sind, haben wir ja praktisch kaum Einnahmen.“ Dabei will man im November mit den Planungen zum 50. Geburtstag des Tiergartens beginnen, der im kommenden Jahr begangen wird. Zum Jubiläum soll eine Art Bildband erscheinen, der die Geschichte des Tiergartens am Geyersberg dokumentiert.

Wer sich über eine Tierpatenschaft informieren möchte, findet alles Nötige dafür auf der Internetseite des Tiergartens www.tiergarten-eisenberg-thuer.de