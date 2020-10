Gute Nachricht für alle „Wasserratten“: In den Herbstferien erweitert – trotz aller Corona-Einschränkungen – das Hallenbad in Eisenberg sein Angebot für die Freizeit-Schwimmer.

In der unterrichtsfreien Zeit in den Herbstferien findet kein Schwimmunterricht statt. Auch die Schwimmlernkurse am Nachmittag haben Pause. In diesen Zeiten soll das Hallenbad als einziges im Landkreis aber nicht geschlossen bleiben, sondern den Freizeit-Schwimmern zu Verfügung gestellt werden. Das hat Lutz Cebulski als Geschäftsführer der städtischen Bäder- und Beteiligungsverwaltung Eisenberg nach der Abstimmung mit seinem Badteam am Mittwoch mitgeteilt.

Wegen der strengen Hygienevorschriften in der Corona-Pandemie sind die Öffnungszeiten und Gästezahlen im Hallenbad deutlich begrenzt – vor allem für die Freizeit-Schwimmer. Der Schwimmunterricht für mehr als 830 Schüler aus dem gesamten Landkreis an den Vormittagen und ab Nachmittag die Vereine und die Schwimmlernkurse haben Vorrang. Somit bleiben den Freizeitschwimmern aktuell nur die Abende von 18 bis 22 Uhr und die Wochenenden vorbehalten.

Es sei spürbar, dass mancher frühere Badegast ausbleibe – wegen der Zeitbegrenzung auf den Abend und aufgrund der Pandemiesituation und der einzuhaltenden Hygieneregeln, sagt der BBV-Chef. Das spiegele sich auch in Verlusten bei den Einnahmen aus den Eintrittsgeldern wider.

In den Herbstferien, in der Zeit vom 19. Oktober bis zum 1. November, will das Badteam deshalb kleinen und großen Badelustigen entgegenkommen: Das Hallenbad wird montags bis freitags an den Vormittagen für die Freizeitschwimmer geöffnet und an den Nachmittag bereits ab 16.30 Uhr nach den Trainingszeiten der Vereine. Die Schließzeit zwischen 13 und 14 Uhr wird beibehalten. „Diese Stunde wird benötigt zum Reinigen und Desinfizieren“, erläutert BBV-Chef Lutz Cebulski.

„In der Reinigungspause ist auch gut zu tun“, sagt Schwimmmeister Jan Steiner. Mitarbeiter der Reinigungsfirma Rahmer sind jeden Mittag zum Putzen im Einsatz. Auch die Schwimmmeister. „Beispielsweise beim Desinfizieren der Handläufe. Nach Badeschluss wird das gesamte Bad noch einmal generalgereinigt“, beschreibt Steiner den großen Aufwand, der nötig ist, das einzige Hallenbad im Landkreis unter den strengen Hygieneauflagen offen halten zu dürfen.

Auch die Zahl der Badegäste ist begrenzt. Zeitgleich nur 50 Personen dürfen sich in der Schwimmhalle aufhalten. Gezählt wird über das Drehkreuz am Ein- und Ausgang. Einen Engpass mit Warteschlange habe es bisher noch nicht gegeben, sagt Cebulski. Und am Eingang gilt für die Besucher nach wie vor: Mundschutz auf für den Weg durch das Gebäude, Hände desinfizieren und Eintrag der Kontaktdaten in die ausliegenden Formulare.