Mehrere Diebstähle im Elstertal seit Anfang März

Auf eine Reihe von Einbrüchen und Diebstählen in den Gemeinden des Elstertals hat der Silbitzer Bürgermeister Silvio Mahl hingewiesen. „Das führt nicht nur in Silbitz zu Verunsicherung der Bürger“, sagte er. Auf Nachfrage unserer Zeitung meldet die Polizei in der Sache fünf Diebstähle von Grundstücken in Silbitz, Crossen und Caaschwitz. In Silbitz wurden am 5. März Kleinwerkzeug und ein Auto-Anhänger aus einem landwirtschaftlichen Betrieb gestohlen. Außerdem wurde zuletzt ein Kompressor von einem Grundstück entwendet.

Crossen war auch zwei Mal betroffen. Auch hier wurde Werkzeug gestohlen – aus zwei Gärten zwischen dem 5. und 6. März. Zudem stahlen Unbekannte ein MZ-Motorrad. Entwendet wurde das Krad nach Polizeiangaben jedoch zwischen Ende August 2019 und dem 26. Februar dieses Jahres. In Caaschwitz wurde zwischen 6. und 7. März auch ein Auto-Anhänger gestohlen.

Verwertbare Erkenntnisse über mögliche Zusammenhänge liegen nach Angaben der Polizei noch nicht vor.