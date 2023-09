Mehrere Wehren rücken zu Großbrand nach Serba aus

In Serba kam es am Donnerstagabend zu einem Wohnhausbrand.

Serba. In Serba stand am Donnerstagabend ein Wohnhaus in Flammen. Verletzt wurde niemand

Am Donnerstagabend sind mehrere Wehren aus dem Landkreis zu einem Großbrand nach Serba ausgerückt. Feuer gefangen hatte der Anbau eines Hauses, die Flammen griffen dann auf das Wohnhaus über.

Gegen 17.45 Uhr ging der Notruf ein, in etwa bis 19 Uhr hatte man das Hauptfeuer gelöscht, informierte Einsatzleiter und Ortsbrandmeister Tom Großinger am Freitag. Bis 23.30 Uhr hätten zudem die weiteren Arbeiten am Einsatzort angedauert. Unter anderem habe man den Brandort mit einer Wärmebildkamera auf weitere Glutnester überprüft und auch ein kleiner Bagger, den man aus dem Dorf zur Verfügung bekommen habe, sei zum Einsatz gekommen. In der Nacht habe er gemeinsam mit einem weiteren Kameraden erneut Brandwache gehalten. Am Freitagmorgen konnte die Feuerwehr letzte zur Sicherheit liegende Schläuche vom Einsatzort entfernen. Verletzt wurde niemand. Beide Bewohner des Hauses seien demnach zum Zeitpunkt des Brandes nicht Zuhause gewesen.

Circa 60 Kameraden im Einsatz

Insgesamt waren laut Kreisbrandinspektor Meyfarth circa 60 Kameraden von den Wehren aus Serba, Bürgel, Bad Klosterlausnitz, Hermsdorf und Eisenberg im Einsatz. Auch der Einsatzunterstützungsdienst der Kreisbrandinspektion war am Abend vor Ort. Laut Polizeiangaben ist das Haus derzeit nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 200.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. „Durch das schnelle Eingreifen konnte ein Totalschaden verhindert werden“, so Meyfarth. Das Feuer sei demnach in erster Linie auf den Dachstuhl des Wohnhauses übergegangen. Auch die Arbeit zwischen den Wehren habe laut Einsatzleiter Tom Großinger sehr gut funktioniert. Für die gute Zusammenarbeit wolle er sich bei allen Beteiligten bedanken.

Für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Serba war es von insgesamt neun bisherigen Einsätzen in diesem Jahr der zweite Großeinsatz. So war es bereits im März auf dem Firmengelände der „EWU Thüringer Wurst & Spezialitäten“ nach einem Ammoniak-Austritt zum Einsatz gekommen.