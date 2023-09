Mehrere Unfälle mit Verletzten im Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis. Am Wochenende kam es zu mehreren Zusammenstößen zwischen verschiedenen Verkehrsteilnehmern im Saale-Holzland-Kreis - Ein Überblick.

Am Sonntagnachmittag ereignete sich im Mühltal zwischen der Schössersmühle und Robertsmühle ein Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Radfahrer. Der Fußgänger soll in Rauda unvermittelt die Straßenseite gewechselt haben, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Der Passant verletzte sich durch die Kollision leicht und wurde in eine Krankenhaus gebracht.

Dachs läuft vor Auto

Zu einem Zusammenprall kam es am Sonntag auf der B88 zwischen einem Auto und einem Dachs. Der 37-jährige Fahrer war auf der Bundesstraße in Richtung Kahla unterwegs, als vor dem Tunnel Rothenstein ein Dachs die Fahrbahn überquerte.

Ein Zusammenstoß war unausweichlich. Durch den Aufprall lösten sich Fahrzeugteile und blieben auf der Fahrbahn liegen.

Kurz darauf passierte ein weiteres Auto die Unfallstelle und kollidierte mit den liegengebliebenen Fahrzeugteilen. Das Tier überlebte den Unfall nicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Tretroller und Fahrrad kollidieren

In Orlamünde war am Sonntagabend eine Frau auf einem Tretroller unterwegs. Sie nutzte den Radweg aus Richtung "Im Dorfe" und bewegte sich in Richtung der Rudolstädter Straße. In einer nicht einsehbaren, steilen Kurve, fuhr sie laut Polizeiangaben auf dem linken Fahrbahnrand.

Zwei Radfahrer kamen ihr in diesem Moment entgegen. Einer der Radfahrer konnte noch ausweichen, doch der zweite Radfahrer stürzte. Dabei handelte es sich um einen Mann, der mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

