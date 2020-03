Vor Ort konnte durch die Feuerwehr ein Defekt an der Gasanlage des Wohnhauses ausgeschlossen werden, sodass laut Polizei das Getriebe der Auslöser war. (Symbolbild)

Mehrfamilienhaus in Eisenberg evakuiert

Nach dem Auftreten von gefährlichen Gasen musste in Eisenberg ein Haus evakuiert werden. Wie die Polizei informierte, hatte ein 29-Jähriger in dem Mehrfamilienhaus am Montag ein Getriebe deponiert, welches er aus einem Fahrzeug ausgebaut hatte.

Aufgrund der Ausdünstungen der Schmierstoffe sei es im Hausflur zu Gasgeruch gekommen, wodurch zwölf Personen evakuiert werden mussten. Durch den Geruch habe eine 32-jährige Bewohnern leichte Verletzungen, durch Reizung der Atemwege erlitten.

Vor Ort konnte durch die Feuerwehr ein Defekt an der Gasanlage des Wohnhauses ausgeschlossen werden, sodass laut Polizei das Getriebe der Auslöser war.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.