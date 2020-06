Susann Grunert ist Redakteurin in der OTZ-Lokalredaktion Eisenberg.

Meine Meinung: Alt ist nicht gleich alt

Das Risiko einer schweren Erkrankung mit dem Corona-Virus steigt ab fünfzig, sechzig Jahren stetig mit dem Alter an, erklärt das Robert-Koch-Institut auf seiner Internetseite. Auf diesen Daten fußen viele Corona-Regeln und Empfehlungen, daher können viele Großeltern ihre Enkelkinder derzeit nur am Telefon hören, in vielen Pflegeheimen sind Besuche nur stark eingeschränkt möglich.

Der Schutz von Risikogruppen ist wichtig, man sollte aber nicht per se zur Risikogruppe zählen und auch so behandelt werden, weil man das Alter dafür hat. Die Schwere des Krankheitsverlaufs hängt nämlich auch vom allgemeinen Gesundheitszustand und anderen Vorerkrankungen wie Herzkreislaufbeschwerden, Diabetes oder Lungenleiden ab, die keine Altersbegrenzung kennen.

Risikogruppen pauschal festzulegen, könne sogar Altersdiskriminierung fördern, heißt es in einem Beitrag des Deutschen Zentrums für Altersfragen zur Corona-Krise, der im Seniorenbeirat angesprochen wurde. Zugleich fördere das ein negatives Selbstbild: Wer durch den gesellschaftlichen Diskurs glaubt, im Alter krank zu werden, der unterliege auch einem höheren Risiko, tatsächlich zu erkranken.