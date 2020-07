Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Auch künftig keine Glücksschweine

So glücklich, wie sich das so mancher Grünenpolitiker oder Städter vorstellt, werden die Schweine im Gut Thiemendorf wohl auch in acht oder zehn Jahren nicht sein. Der Betrieb hat nach den Tierhaltungsskandalen vergangener Jahre Lehrgeld bezahlt und etliche Bedingungen für die Tiere in den Ställen bereits verbessert. Der generelle Umbau steht erst noch bevor, damit der Novelle des Tierschutzgesetzes Genüge getan wird. Abgeschafft wird die Massentierhaltung damit nicht. Im Gegenteil: Mit dem jetzt vorliegenden Bebauungsplan der Gemeinde und dem beabsichtigten Ausbau technischer Anlagen soll der Standort Thiemendorf mit derzeit 80 Mitarbeitern für die Tierhaltung auf lange Sicht zementiert werden. Zu diesem gehören nicht nur die derzeit 8500 Zuchtsauen in Thiemendorf selbst, sondern Tausende Tiere in der Ferkelzucht in Schöngleina und in den Läuferställen in Wetzdorf, in Schöngleina und Schkölen. Industrielle Tierproduktion, die ihre Daseinsberechtigung darin findet, dass die meisten Konsumenten auch weiterhin ihr Fleisch am liebsten zum Spottpreis im Supermarkt kaufen. Zum Umdenken bei den Verbrauchern bewegt das neue Tierschutzgesetz nicht. Und bei den industriellen Tierproduzenten nur soweit und so schnell, wie es gesetzlich notwendig ist.