Meine Meinung: Auf dem Weg zur Schwatzbude

Dass Politiker – gleich welcher Ebene – gesetzestreu arbeiten, sollte der Bürger erwarten dürfen. Und wenn sich Gesetze ändern, dann ist es tatsächlich notwendig, eine Arbeitsgrundlage wie die Satzung für das Jugendamt und den Jugendhilfeausschuss entsprechend anzupassen. Und ja, vor einem Beschluss darf diskutiert werden. Das kann der Demokrat erwarten.

Von einem politischen Gremium kann der Bürger aber auch erwarten, dass es zielorientiert agiert und Lösungen findet für wahrhaft brennende Probleme. Gerade im Jugendhilfeausschuss, der sich um Nöte von Mitmenschen zu kümmern hat, die unmündig sind und Hilfe brauchen.

Bei einigen Kreispolitikern scheint der eigentliche Sinn ihres Daseins im Ausschuss jedoch aus dem Blickfeld geraten zu sein. Corona hat manchem offenbar viel Zeit beschert, sich in Krümelkacker-Manier um jeden Satzungsbuchstaben zu kümmern. Inhaltlich gebracht hat es eher nichts. Statt dessen ist der Ausschuss, der als einer der wenigen im Kreis öffentlich tagt, weidlich für zeitraubendes Polittheater auf offener Bühne missbraucht worden. Als Höhepunkt die Forderung, in der Geschäftsordnung gleich noch Redezeitbeschränkungen komplett zu streichen. Der Ausschuss läuft Gefahr zur Schwatzbude zu verkommen. Kindern in Not hilft das nicht.