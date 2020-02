Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Beben bis ins Mark

Rückschritt, Neuwahl, Rücktritt – Das Wahlbeben im Landtag reicht bis ins Mark von Thüringen. Und es hält an. Selbst in der kleinsten Kommune im Saale-Holzland macht sich die Sorge breit, wie es nun weitergehen soll in den nächsten Tagen und Wochen. Vor allem deshalb, weil das Land ohne Kabinett tendenziell regierungsunfähig ist. Sicherlich: Staatssekretäre und die Mitarbeiter in den Ministerien sind noch da. Und sicherlich machen sie ihre Arbeit. Weitreichende Entscheidungen, noch dazu, wenn sie ins Geld gehen, wird kaum einer treffen bis politische Klarheit herrscht in der Landeshauptstadt. Wie auch. Jedem Mitarbeiter eines Ministeriums ist klar, dass sich mit neuen Chefs das Personalkarussell gründlich drehen wird, zumindest in den oberen Etagen. Bekanntlich kehren neue Besen immer – ob gut, das sei dahingestellt. Da lehnt man sich nicht weit hinaus, wenn man sich in der Warteschleife dreht, um nicht hinausgeschleudert zu werden.

Bedenklich ist die Situation vor allem auch deshalb: Sie zeigt deutlich, wie sehr die Gemeinden abhängig sind vom Land. Eine neue Regierung würde gut daran tun, ihnen mehr Selbstbestimmung zu geben.