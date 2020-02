Meine Meinung: Chefsache Fundtier

„Schöppi“ ist in Eisenberg jetzt Chefsache: Eine 20 Zentimeter große Wasserschildkröte, die für Furore sorgt. Mittlerweile weit über die Kreisgrenzen des Saale-Holzlandes hinaus. Am Mittwoch hat der Kreisstadt-Bürgermeister Zeit gefunden, die Schildkröte im Eisenberger Tiergarten zu besuchen. Tierfreunde sorgen sich schon seit langem um die Schildkröte, die bis dato im Schöppeteich lebte, der nun saniert wird. Dass sich aber das Stadtoberhaupt von Eisenberg persönlich um das Tier kümmert, mag verwundern.

Doch die städtische Sorge kommt nicht von ungefähr. Bislang hat das Tier, woher es auch immer gekommen sein mag, in einem Gewässer der Stadt gelebt. Und bei Fundtieren ist die Kommune in der Plicht, sie artgerecht unterzubringen, wenn der ursprüngliche Halter nicht aufzufinden ist. Das gilt eben auch für „Schöppi“, die ganz besondere Ansprüche an ihre Lebensbedingungen stellt. Die hat daheim nicht jeder zu bieten. Nicht einmal der Bürgermeister. Und auch nicht das Tierheim des Tierschutzvereins.

Zum Glück hat Eisenberg seinen Tiergarten, der mit Schildkröten umzugehen weiß. Wiewohl die Haltung von Schildkröten der Art wie „Schöppi“ eine ist, auch nur auf Zeit im Tiergarten gegeben ist. Die Suche nach einem neuen Lebensraum für das Fundtier ist deshalb gestartet. Ostthüringenweit.