Meine Meinung: Dank, wem Dank gebührt

Wahnsinn, welches Engagement, welche Ideen und finanzielle Mittel (bisher fast 2,5 Millionen Euro) in das rekonstruierte Brehm-Wohnhaus in Renthendorf und die neue Dauerausstellung „Brehms Welt – Tiere und Menschen“ gesteckt worden sind.

Ein kleines Beispiel: Kein einziges Exponat aus dem Besitz der Brehms sei in einem Zustand gewesen, in dem es in der aktuellen Ausstellung hätte gezeigt werden können. Ein Riesenaufwand also, Tische, Stühle, Couch und Co. zu restaurieren. Ein Aufwand aber, der sich gelohnt hat – dessen waren sich wohl die geladenen Gäste am Sonnabend zur Eröffnungsfeier einig – und hoffentlich auch die ersten Besucher, die am Sonntag ins Museum strömen konnten.

Vielen Helfern, Unterstützern, Förderern und Freunden wurde beim Festakt wohlwollend gedankt. Und doch gab es einen, dem quasi als „Front-Mann“ wohl der größte Dank gebührt: Jochen Süss, der einstige Gedenkstätten- und seit Sonnabend nun Museumsleiter. Ohne ihn, das wurde klar, wäre das Großprojekt Brehm nie so umgesetzt worden, wie es heute vorzufinden ist.

Süss selbst gab den Dank auf charmante Art und Weise an seine Frau weiter. Schließlich sei sie nicht unwesentlich „schuld“ daran, dass er 2012 das Amt in der Renthendorfer-Gedenkstätte übernommen habe, erzählte er dem Publikum. Oft habe seine Frau hinter ihm, oft aber auch vor ihm gestanden. Meistens – aber nicht immer – klaglos, ergänzte er wohl wahrheitsgetreu. Auch sie habe viele gute Ideen für das neue Brehm-Konzept beigesteuert, lobte er und ergänzte: „Gabi, mit dir geht das weiter!“ – Eine schöne Liebeserklärung vor mehr als 120 Gästen.

