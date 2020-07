Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Das Angebot steht

In puncto Elektromobilität muss sich Eisenberg keinesfalls verstecken. Die Zahl der elektrisch oder hybrid getriebenen Fahrzeuge steigt zwar langsam, aber doch stetig im Saale-Holzland-Kreis. Und das vorhandene Netz an öffentlicher Lade-Infrastruktur für Elektroautos wie auch für E-Bikes ist im Landkreis vor allem an den Autobahnen und auch in der Kreisstadt seit einigen Jahren vorhanden. Und es wird weiter ausgebaut.

Dank dem Vorreiter Stadtwerke wird in Eisenberg nicht nur an der Autobahn 9, sondern auch mitten in der Stadt das Angebot geschaffen für alle, die sich verabschieden wollen von Diesel und Benzin und die umsteigen wollen auf alternative Antriebe.

Und Eisenberg bietet noch einen Vorzug für alle, die es ernst meinen mit der Energiewende: Der Strom, der an den Ladesäulen „getankt“ werden kann, kommt nicht von irgendwo her. Sondern der Landstrom aus Eisenberg garantiert, dass er aus einer alternativen Quelle aus der Region stammt: sei es von Solaranlagen oder von den Windkraftanlagen in der unmittelbaren Nachbarschaft der Kreisstadt. Das Angebot ist also da, es wächst weiter und wartet nur darauf, dass es gut genutzt wird.