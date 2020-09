Meine Meinung: Das braucht Anerkennung

Man stelle sich vor, ehrenamtlich würde niemand etwas tun. Dann wäre es um das Saale-Holzland schlecht bestellt. Etwa am Denkmaltag gestern. Große Denkmaltempel der professionell betriebenen Art sind ohnehin rar in der Region. Und große Aktionen mussten diesmal wegen Corona unterbleiben. Dennoch ist es gelungen, mit vielen kleinen Angeboten die Menschen vor die Tür zu locken und für historische Besonderheiten zu begeistern. Das verdient große Anerkennung.

Genau so hoch ist die Organisation des Kinderkleiderbasars in Crossen zu schätzen. Ohne den Mut, mit viel Aufwand und unter strengen Infektionsschutzregeln den Flohmarkt auf die Beine zu stellen, wäre es wahrscheinlich um die Winterausstattung von so manchem Kind in der Region schlecht bestellt.

Wenig Anerkennung hat das Ehrenamt des Bürgermeisters am Sonntag bei der Wahl in Weißenborn erfahren. Nicht einmal die Hälfte der Wahlberechtigten hat die Stimme abgegeben. Dabei ist es wichtig, für das Leben in den vielen kleinen Kommunen im Kreis, dem Ehrenamt an der Spitze im Dorf den Rücken zu stärken. Nicht nur durch die große Politik, sondern auch durch die Bürger. Hauptamtliche Stadtspitzen gibt es gerade einmal eine Handvoll im Saale-Holzland. Im Gros der 91 Gemeinden im Kreis regiert das Ehrenamt.