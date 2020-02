Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Das Einmaleins der Hygiene

Nach dem Klo und vor dem Essen: Hände waschen nicht vergessen. Die kleine Regel aus Kindertagen scheint heutzutage in Vergessenheit zu geraten. Mehr noch: Im hochzivilisierten Mitteleuropa mit einer flächendeckenden, halbwegs funktionierenden medizinischen Versorgung ist es um das kleine Einmaleins der Hygiene zuweilen schlecht bestellt. Ganz nach dem Motto: Was kann schon passieren. Alte Krankheiten scheinen ausgerottet und neue vermeintlich keine Gefahr. Nicht einmal die Grippewelle, die alljährlich über Deutschland rollt und viele Tote fordert, ist für viele Anlass, über persönliche Hygiene nachzudenken. Im Gegenteil: Wer in Grippezeiten vorsorglich auf den Handschlag zur Begrüßung verzichtet, wird scheel angeschaut.

Erst die Corona-Pandemie, die sich schlagartig bis vor die Grenzen des südlichen Deutschlands ausgebreitet hat, bewirkt, dass sich Menschen auch im Saale-Holzland wieder mit dem Thema Hygiene als einfachste Prophylaxe auseinandersetzen. Apotheker in Eisenberg berichten, dass die Menschen wieder nachfragen und häufiger den Desinfektionsmittel-Spender an der Apothekentür nutzen.

Panik hat sich nicht nicht breit gemacht zwischen Saale und Weißer Elster. Und das ist gut so. Umso unbefriedigender aber ist es, dass weder das Gesundheitsamt noch das für den Kreis zuständige Krankenhaus konkret sagen können, wie sie vorbereitet sind, falls die Corona-Pandemie auch die Mitte Deutschlands überrollt.