Meine Meinung: Debatten zur Sache

Auf dem Infomarkt des Netzbetreibers 50Hertz zum SuedOstLink herrscht inzwischen Wohlfühlatmosphäre. Zumindest im Saale-Holzland. Das mag daran liegen, dass der Gastgeber mit reichlich Informationen und dazu mit Kaffee und Häppchen in die Eisenberger Stadthalle kommt. Vor allem aber liegt es daran, dass sich die von der künftigen Trasse Betroffenen an den Gedanken gewöhnt haben, dass sie um die Infrastruktur zur Energiewende nicht umhin kommen. Auf den ersten Infomärkten war die lange Leitung, die Ökostrom vom Norden bis ins tiefe Bayern liefern soll, noch heftig in Frage gestellt worden. Jedoch war der Streit im Osten Thüringens nie so eskaliert wie der um den SuedLink im Westen des Freistaats. Die Ostthüringer wissen nun, die Trasse von Eisenberg bis nach Gefell wird kommen, ob sie diese wollen oder nicht. Und sie wird unterirdisch durch das Saale-Holzland verlaufen. Ein kleiner Sieg für die Region, der noch genügend Fragen im Detail aufwirft. Gespräche werden also noch viele zu führen sein. Aber die Stimmung ist konstruktiv und sachlich. Noch unverrichteter Dinge mussten diesmal allerdings die Heideländer nördlich von Königshofen den Infomarkt verlassen. Ihr Gebiet gehört zum Abschnitt Sachsen-Anhalt. Noch ist offen, ob von dort die Trasse über Lindau oder über Walpernhain nach Thüringen kommen wird.