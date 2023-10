Meine Meinung: Denn jedes bisschen zählt

Der Aktionskreis Demokratie will mehr Menschen motivieren, sich konkret im eigenen Ort und in der Nachbarschaft einzusetzen.

Larissa König über Engagement, welches wichtig ist für alle.

Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit und muss immer wieder verteidigt werden. Demokratie ist nie einfach, denn sie muss Unterschiede erdulden und Kompromisse finden. Jetzt, wo in Zeiten von vielen Problemen immer mehr Menschen die vermeintliche Rettung in einfachen Antworten auf komplexe Fragen suchen, ist es umso wichtiger, dass die laut werden, die glücklicherweise immer noch in der Mehrheit sind.

Der Aktionskreis Demokratie kann dazu beitragen, mehr Menschen zu motivieren, sich konkret im eigenen Ort und in der Nachbarschaft einzusetzen. Für eine gutes und tolerantes Zusammenleben braucht es nicht immer eine Partei- oder Vereinsmitgliedschaft. Hilfe für Schwächere kann fast jeder leisten.

Auch die kleinen Dinge können viel Gutes bewirken und wiederum Nachbarn, Freunde und Familie motivieren, sich ebenfalls für ein faires Miteinander einzusetzen. Selbst wer nicht bei Aktionen des Aktionskreises dabei sein kann, findet sicher bei sich in der Umgebung Möglichkeiten, seine Mitmenschen zu unterstützen und für ein toleranteres Miteinander einzustehen.

Bündnis vergibt erstmals einen „Aktionspreis Demokratie“ im Saale-Holzland