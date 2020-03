Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Der Kreis verhält sich sehr verhalten

Nein, Panik soll nicht verbreitet werden. Aber die Unsicherheit wächst unter den Bewohnern des Saale-Holzland-Kreises, seit am Dienstag der erste Fall eines Corona-Patienten im Landkreis vermeldet wurde.

Hamsterkäufe hatte es zur Freunde der Händlerschaft in den Supermärkten in den vergangenen Tagen schon gegeben. Auch ohne Betroffenheit in der mehr oder weniger entfernten Nachbarschaft. Nun aber wächst durchaus die Sorge, dass das Virus näher rücken könnte. Viele fragen sich, wo der Patient zu Hause ist in dem weitläufigen Landstrich zwischen Saale und Weißer Elster. So mancher bezweifelt, dass ein 31-Jähriger Kontakt zu nur zehn Personen gehabt haben soll, die jetzt von Amts wegen in Quarantäne geschickt wurden.

Die Kreisverwaltung wiederholt unterdessen gebetsmühlenartig ihre Hinweise zu den allgemeinen Hygieneregeln wie Händewaschen und Abstand vom Gegenüber halten. Ansonsten geht der Alltag vorerst weiter. Großveranstaltungen, die wie in Jena abgesagt werden müssten, sind in den nächsten Tagen ohnehin nicht geplant. Allgemeinverfügungen für Rückkehrer aus Corona-Krisengebieten gibt es nur in der großen Nachbarstadt. Und auch der Kreistag wird am Mittwoch tagen – mit Seife und Desinfektionsmittel und der großen Hoffnung, dass die Pandemie an Eisenberg vorbeigehen wird.