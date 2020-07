Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Der Umbau tut not

Der Aufstand bei den Anrainern war groß vor wenigen Jahren am Himmelsgrund. Bürger aus Tautenhain forderten lautstark, dass der Wald so erhalten bleiben soll wie zur Zeit ihrer Väter. Gemeinsame Ortstermine von Deutscher Bundesstiftung Umwelt und Bürgerinitiative waren damals hilfreich und sorgten am Ende doch für Ruhe am Waldesrand.

Nach den letzten trockenen Jahren zeigt sich sehr deutlich, dass der damals angekündigte und begonnene Waldumbau keine spinnige Idee irgendwelcher dahergelaufener Naturschützer ist, sondern dass er bitter nottut. Wer sich in Wald und Flur einigermaßen auskennt, weiß, dass dort am besten gedeiht, was dort auch beheimatet ist. Die Kiefern und Fichten im Himmelsgrund wie in vielen anderen Wäldern der Region sind es nicht. Die sind im vorigen Jahrhundert angepflanzt worden, um schnell Holz ernten zu können. Der begonnene Waldumbau bringt nicht nur die Bäume in den Laubmischwald zurück, die dort hineingehören. Er sichert damit auch den Waldbestand im grünen Herzen Deutschlands – dem Klimawandel zum Trotz – für die nachfolgenden Generationen.