Meine Meinung: Die Decke ist zu kurz

Das Tierheim in Eisenberg bekommt jetzt mit Macht zu spüren, dass die Finanzdecke in den Kommunen und im Kreis selbst viel zu kurz ist. An der Kette knapper Finanzen ist das Tierheim, betrieben vom Tierschutzverein im Saale-Holzland-Kreis als Dienstleister für die Gemeinden, nur ein Glied. Und zumeist nicht das wichtigste. Kahla entzieht sich aus Sicht der Tierschützer bis heute der Pflicht, sich um die Tierrettung zu kümmern – oder diese Aufgabe dem Verein zu übertragen. Natürlich fehlt dem Verein das Geld im Budget für Tiere, die auch aus Kahla nach Eisenberg gebracht werden.

Quirla war vor wenigen Jahren aus der Vereinbarung wieder ausgetreten. Das kleine Dorf stand vor der Entscheidung: Kindergarten sanieren oder die Umlage für das Tierheim aufbringen. Die Kinder hatten Priorität. Als nun eingemeindeter Ortsteil sind die Quirlaer über die Abgabe, die ihre Stadt Stadtroda zahlt, inzwischen in der Tierheimfinanzierung wieder mit drin. Andere Gemeinden erwägen derweil den Austritt, weil ihr Geld hinten und vorne nicht reicht. Die Aufgabe Tierschutz aber bleibt. Und die Tiere, denen zu helfen ist, sind da. Eine Herausforderung, mit der sich der Tierschutzverein derzeit ziemlich allein gelassen fühlt. Auch wenn es Ideen gibt, für das Tierheim neue Geldquellen zu erschließen.