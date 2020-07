Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Die große Welt im Kleinen

Die Kirschen in Nachbars Garten erzählen nichts davon, dass mehr zu ihnen gehört, als sie zu vernaschen. Auch die nicht, die seit dieser Woche auf der Plantage von Hubert Rosenkranz in Eisenberg geerntet werden. Landwirtschaft und Gartenbau sind schon immer abhängig von Wind und Wetter. Während anderswo in Thüringen die Kirschbäume voll vom „roten Glück“ hängen, wie es der Gartenbauer in Eisenberg nennt, müssen sich er und seine Kollegen im klimatisch rauen Holzland mit dem wenigen abfinden, was der späte Frost in diesem Jahr übrig gelassen hat.

Die Arbeit aber bleibt – so oder so. Denn die Plantagenbäume wollen gepflegt sein für ertragreichere Jahre. Doch damit nicht genug. Die Kirschenernte in Eisenberg zeigt, dass auch der lokale Produzent ein Teil der großen Welt ist und die Corona-Krise nicht spurlos an ihr vorbeigeht. Erntehelfer auf Plantagen sind seit jeher gang und gäbe. Nur kann die gewohnte Studentenschar aus Weißrussland diesmal nicht kommen, weil ihr der Transit durch Polen verwehrt wird. Tausende Helfer werden deutschlandweit in der Ernte gebraucht. Die Landwirtschaft hat mit ihrer Vermittlungsplattform daslandhift.de schnell zur Selbsthilfe gegriffen. So hat auch die Plantage in Eisenberg ihren Nutzen davon.