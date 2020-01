Angelika Munteanu über gute Wünsche und das, was man selbst für sich und andere tun kann.

Meine Meinung: Die lieben Vorsätze

Hand aufs Herz: Wie steht es bei Ihnen mit den guten Vorsätzen für das neue Jahr? Zum Jahreswechsel sind auf den Silvesterpartys nicht allzu viele zu hören gewesen. Vielleicht, weil die Gefahr zu groß ist, dass sie alsbald wieder gebrochen werden? Wünsche aber haben die Menschen im Saale-Holzland durchaus. Vor allem Gesundheit – alles weitere komme dann schon von allein.

Doch auch für die Gesundheit kann man – mit gutem Vorsatz – ein bisschen was für sich tun. Der Sportbeutel, der seit dem alten Jahr im Auto spazieren gefahren wird, könnte im neuen tatsächlich mal zum Einsatz kommen. Erfahrungsgemäß sind die Fitnessstudios in der Region zum Jahresauftakt gut frequentiert. Die Frequenz lässt jedoch – auch das erfahrungsgemäß – dann wieder nach übers Jahr. Also dran bleiben, könnte der Vorsatz für 2020 dieses Mal heißen.

Auch der Wunsch nach Frieden war – fernab von offiziellen Neujahrsansprachen – im Saale-Holzland zu hören. Und auch zum Frieden zumindest im Kleinen kann jeder etwas beitragen. Mit etwas Rücksicht und Freundlichkeit gegenüber Nachbarn, Kollegen und den lieben Anverwandten beispielsweise. Denn mit Gemeinsinn und im Miteinander kann man viel schaffen. Das haben die Saale-Holzländer schon oft mit Erfolg vorgemacht. Auch im Jahr 2020 sollte es ihnen wieder gelingen.