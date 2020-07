Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Draußen und drinnen

Über das Selbstverständnis im Eisenberger Rathaus kann man sich nur wundern. Zumindest darüber, wie es der Stadtmanager postuliert. Da ist von innen die Rede und meint die Stadtverwaltung und vom Stadtvolk draußen, wenn es um Bürgerbeteiligung geht. Das klingt sehr danach: Wir machen im Rathaus unseren Stiefel, wir sind vom Fach und wollen vom Laien nicht gestört werden. Und die Obrigkeit fragt das niedere Volk dann, wenn es unbedingt sein muss.

So oder so ähnlich kam es jedenfalls bei etlichen in der jüngsten Kulturausschusssitzung an, als der Stadtmanager seine Auffassung zur Bürgerbeteiligung vortrug. Vom modernen Verständnis einer Gemeindeverwaltung als Dienstleister für die Bürger und vom demokratischen Miteinander in einer Gemeinde sind solche Gedankengänge weit entfernt.

Dabei sollte sich der Dienstleister Rathaus sehr wohl fragen: Was kann der Störenfried Bürger mit seinen fachlich verqueren Ideen dazu beitragen, dass es in der Stadt vorwärts geht. Denn es sind die Menschen in der Stadt, also im Nottrodt’schen Sinne das Stadtvolk, das mit dem leben soll, was da drinnen im Rathaus ausgekaspert wird. Da sollte man zuhören und aus Ideen etwas machen – übrigens auch aus denen junger Leute, die auf eine Zukunft hoffen in Eisenberg.

