Meine Meinung: Ein bisschen Normalität

Hoffentlich ist dieses Jahr bald zu Ende – haben Sie diese Aussage auch schon gehört oder selbst so gedacht? Es wäre kein Wunder, bei all den Krisen, Lockdowns, Infektionszahlen, Virologen & Co., die uns 2020 begegnet sind und noch begegnen werden.

So ein bisschen ferngesteuert kommt man sich vor. Wie man zu leben hat, sich zu verhalten hat, wohin man geht oder fährt – all das wird seit Monaten von anderen, nur nicht uns selbst bestimmt.

Deshalb ist der Wunsch von Christine Hampe und Heike Bausch, ein bisschen Normalität in all diesem Wahnsinn fest zu halten, mehr als nachzuvollziehen. Denn bald beginnt mit dem Advent eine Zeit im Jahr, die von Traditionen und Gemeinschaft, von Familie und dem Wunsch nach Geborgenheit geprägt ist.

Bei den beiden Frauen ist es das Backen von Weihnachtsplätzchen, das zu dieser Zeit unbedingt dazugehört. Woanders gehört das Aufstellen des Schwibbogens zur Vorweihnachtszeit, das Binden des Adventskranzes oder das Aufhängen der Weihnachtslichter.

So ein bisschen Normalität tut momentan jedem gut, worin man sie auch finden mag. Ein schöner Adventskaffee mit selbst gebackenen Plätzchen ist sicher kein schlechter Anfang.

In Eisenberg liegt Plätzchenduft in der Luft