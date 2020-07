Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Ein Gewinn für Eisenberg

Kurzarbeit, steigende Arbeitslosenzahlen, Umsatzeinbrüche, Liefer- und Absatzschwierigkeiten bestimmen aktuell die Nachrichten aus der Wirtschaft. Im Saale-Holzland-Kreis trifft das – bei allen Schwierigkeiten, die die Corona-Krise und das Schwächeln der deutschen Wirtschaft schon zuvor mit sich bringen – mit dieser Wucht nicht zu. Im Gegenteil: Unternehmen wie die Colanar GmbH nutzen – trotz aller Widrigkeiten – ihre Chance, um ganz vorn mitzuspielen.

Gerade im Pharmaziesektor wird aktuell jedes Knowhow gebraucht, auch in der Entwicklung hochmoderner Technik für das Erforschen von Impfstoffen und Medikamenten. Der Kreis und die Kreisstadt können sich glücklich schätzen, heimliche Champion in der Region zu haben, die das leisten. Auch wenn Wertschätzung selten zu hören ist.

Mehr noch: Die kleinen Global Player der Region tragen nicht nur den Namen der Kommune, in der sie zuhause sind, in alle Welt. Sie tun oft auch viel für ihren Ort. Vor einigen Jahren noch war das Firmengebäude, in dem Zeiss einst Kristalle züchtete und heute Medizin-Hightech entwickelt wird, eine unansehnliche Brache. Jetzt ist es rundum saniert und voll vermietet. Ein Gewinn für Eisenberg.