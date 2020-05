Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Eine Entscheidung mit Folgen

Für so eine weitreichende Entscheidung, wie sich der Busplatz in Eisenberg künftig präsentieren soll, verlief die Diskussion im Bauausschuss von Eisenberg etwas unübersichtlich. Denn auch wenn nur grundsätzlich geklärt werden sollte, ob man neu bauen möchte oder lieber saniert, standen zu viele Fragen im Raum. Was kostet es, wenn der Platz nur umgebaut wird? Ist ein Neubau günstiger? Was kann sich die Stadt eigentlich leisten?

Sicher ist nur, dass die finale Entscheidung das Stadtbild von Eisenberg nachhaltig prägen wird. „Das schauen wir uns Jahrzehnte an“, bemerkte Ingo Lippert nicht zu Unrecht. Der jetzige Busplatz wurde schließlich schon Mitte der 1960er Jahre eingeweiht.

Ein vorheriger Ideenwettbewerb, wie er im Ausschuss diskutiert wurde, hat natürlich auch zwei Seiten. Ein Blick von außen muss nicht schaden und bringt vielleicht neue Ideen für die Gestaltung. Aber es kostet auch Zeit und Geld – von beidem hat Eisenberg nicht übermäßig viel. Denn nach jahrelangem Vorlauf soll das Projekt Busplatz nun endlich starten. Und die Folgen der Corona-Krise werden die Investitionskraft der Kreisstadt nicht unbedingt stärken.

Busplatz in Eisenberg: sanieren oder neu bauen?