Angelika Munteanu über unnötige Konkurrenz in Tarifen für Fahrer im öffentlichen Nahverkehr.

Meine Meinung: Eine Frage des Geldes

Ungleicher Lohn für gleiche Arbeit – das Gefälle gibt es auch vor der Haustür von Fahrgästen im öffentlichen Nahverkehr. Bislang verdient der Busfahrer in Jena mehr als der, der den Bus durch Dörfer und Kleinstädte des Saale-Holzlandes chauffiert. Verantwortung für die Fahrgäste haben beide, mit Tücken im Straßenverkehr müssen auch beide rechnen. Nur die Arbeitsbedingungen und das, was in der Lohntüte ist, sind unterschiedlich.

Die Folge: Regionalen Busunternehmen sind lange genug Fahrer weggelaufen, um bei besser zahlenden Stadtverkehrsunternehmen anzuheuern. Der Verband Mitteldeutscher Omnibusunternehmer und die Gewerkschaft verdi haben nun zugunsten der Land-Busfahrer nachjustiert. Die Konkurrenzschraube verschiedener Tarifverträge dreht sich nach oben. Dem Personal, das davon profitiert, sei es gegönnt. Zu bezahlen ist der finanzielle Mehraufwand dennoch. Reichen öffentliche Zuschüsse nicht, müssten Fahrpreise steigen oder das Angebot gekappt werden. Umweltfreundliche politische Lösungen sehr aber anders aus.

Die JES ist ein Sonderfall. Sie will sich mit dem Jenaer Nahverkehr vereinen – mit dem Segen des Kreistages, der für den Finanzzuschuss zu sorgen hat. Und verbunden mit der Hoffnung, das Preise stabil und Angebote erhalten bleiben.