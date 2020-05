Susann Grunert ist Redakteurin in der OTZ-Lokalredaktion in Eisenberg.

Meine Meinung: Eine Mühle mit Potenzial

In die Robertsmühle zieht wieder Leben ein, das ist eine gute Nachricht. Auch wenn es noch keinen gesicherten Termin gibt, ab wann die Gastronomen in Thüringen wieder durchstarten können, ist doch abzusehen, dass es am Eingang zum Eisenberger Mühltal bald wieder die Möglichkeit zur Einkehr gibt.

Frank, Romy und Anna Petzold wollen die Robertsmühle mit ihrer Erfahrung und guten Produkten zum Laufen bringen, beim Café „Kräuterschuppen“ in Silbitz, das längst kein Geheimtipp mehr ist, und dem Genussladen in Crossen scheint das zu funktionieren.

Man müsse den Zuspruch abwarten, geben sich die neuen Mühlenwirte noch ein bisschen zurückhaltend, aber die Robertsmühle habe auch über die Gastronomie hinaus Potenzial. Die Räume in der oberen Etage seien für private Feiern oder als Seminarräume geeignet. Auch Ausstellungsraum könnte sich Romy Petzold in der Mühle vorstellen – vielleicht eine Schau über die Geschichte des Eisenberger Mühltals? Wald und Wiesen ringsum sollen zudem das Ziel für Kräuterwanderungen werden.

An Ideen mangelt es den neuen Betreibern jedenfalls nicht, die nach eigenen Aussagen auch den Kontakt zu anderen Mühlenwirten im Mühltal suchen wollen. Denn die touristische Belebung des Mühltals ist eine Aufgabe, die man zusammen angehen muss.

