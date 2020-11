Bis der Stadtrat im Dezember endgültig darüber entscheidet, ob die Stahlbrücken über dem Steinweg regelmäßig auf- und abgebaut werden sollten, oder dauerhaft stehen bleiben, wird dieses Thema insgesamt fünf Mal im Stadtrat und seinen Ausschüssen beraten worden sein. Ist das angemessen?

Natürlich ist die Frage erlaubt, warum die Brücken in den Vorjahren nach Festivitäten stets abmontiert worden sind, und in diesem Jahr beschlossen wurde, die Gerüste stehen zu lassen. Noch dazu, weil sie 2020 coronabedingt die meiste Zeit des Jahres schmucklos und grau daher kommen. Dass die Stadt in einem Pandemiejahr wie diesem aber auf unnötige Ausgaben verzichten möchte, und 20.000 bis 25.000 Euro sind eine ganze Stange Geld, ist nachzuvollziehen.

Jedem Händler ist natürlich daran gelegen, die Einkaufsstraße von Eisenberg so einladend wie möglich zu gestalten. Schön gestaltete Brücken leisten da einen Anteil.

In naher Zukunft wird die städtische Weihnachtsdekoration erst einmal für einige Wochen die tristen Stahlbrücken schmücken. Spätestens Anfang 2021 sollte dann aber ein Plan stehen, wie man künftig damit verfahren möchte.

Dass man schon mit relativ geringem Aufwand, auch finanziell, schöne Ergebnisse erzielen kann, haben die bunten Schirme zum Mohrenfest 2019 bereits gezeigt.

